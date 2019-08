Remise des prix dans la catégorie non professionnelle. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Après deux jours de compétition, le 3e tournoi international de taekwondo Hong Bang – Coupe Hong Tri Viet 2019 – s’est clôturé le 11 août dans la ville centrale de Da Nang.

Le tournoi a réuni près de 200 sportifs de 27 délégations venues des villes et provinces du pays, dont deux délégations étrangères venues du Laos et de la Thaïlande. Ils se sont mesurés pour 18 ensembles de médailles.

Dans la catégorie non professionnelle, la délégation thaïlandaise a remporté la Coupe Hong Tri Viet. Les deuxième et troisième prix ont été attribués au club Hong Son et au club Hong Quang.

Dans la catégorie professionnelle, la Coupe Hong Tri Viet a été remise à l’équipe du centre national d’entraînement de Da Nang, alors que les équipes du centre de formation des sportifs de Da Nang et de la Police populaire ont remporté respectivement les deuxième et troisième prix.

Le tournoi a offert une occasion en or aux sportifs vietnamiens comme étrangers d’échanger leurs expériences, de promouvoir le développement de taekwondo à Da Nang et dans l’ensemble du pays. –VNA