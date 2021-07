Le tournoi de football d'été "NNB - Coupe de Lille 2021" s'est déroulé le week-end dernier dans la ville de Lille, dans le Nord de la France. Photo: VNA

Paris (VNA) - Le tournoi de football d'été "NNB - Coupe de Lille 2021" s'est déroulé le week-end dernier dans la ville de Lille, dans le Nord de la France.

Il s'agit de l'événement d'ouverture d'une série d'activités sportives, culturelles et académiques de l'Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF) après que le gouvernement français a levé le blocus et après deux ans que le pays a été touché par la pandémie de COVID-19.

Le tournoi a réuni huit équipes, dont six venues de France et deux venues de Belgique. Les équipes sont divisées en 2 groupes, chacun avec 8 joueurs participant à 16 matchs. Dans l'ambiance passionnée et vibrante des supporters, l'équipe de l'Association des étudiants vietnamiens à Toulouse (AEVTL) a battu l'équipe CVAms+ de Paris en finale pour remporter le titre de champion. Le troisième prix appartient à l'équipe Vinakul de Belgique.

Selon Nguyen Linh, Président de l'UEVF, "NNB - Coupe de Lille" est l'un des tournois du système de tournois de football NNB (Les Amis) de l'UEVF créé en 2000, pour la communauté vietnamienne en France.

Dans le cadre de ce tournoi de football "NNB - Coupe de Lille", l'UEVF a organisé une collection pour le Fonds de vaccins contre le Covid 19 du Vietnam pour aider le pays à surmonter la période difficile de cette épidémie.

Il s'agit d'un événement parallèle à la campagne "10.000 doses de vaccin pour le Vietnam" organisée par l'UEVF en collaboration avec l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), contribuant à aider le Vietnam à atteindre prochainement l'objectif de vaccination contre l'épidémie de COVID-19. -VNA