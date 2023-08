Le Comité d'organisation du tournoi de football « Champions League Scotland 2023 ». Photo: VNA

Glasgow (VNA) – 12 équipes de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni ont participé le 30 juillet à Glasgow au tournoi de football « Champions League Scotland 2023 ».

Des centaines de Vietnamiens au Royaume-Uni sont venus encourager les équipes, créant ainsi un véritable festival de football de la communauté vietnamienne locale.

Le comité d'organisation a également tenu un programme de cuisine vietnamienne pour servir les joueurs et les fans. Il s'agit d'une initiative du Comité d'organisation visant à aider les Vietnamiens expatriés à profiter des spécialités alimentaires et des boissons de leur pays natal et, en même temps, à créer les conditions permettant aux entreprises alimentaires de promouvoir leurs marques et de présenter leurs produits aux consommateurs.

Le président de l'Association vietnamienne au Royaume-Uni (VAUK) Tang Tuân Tu a exprimé sa joie de participer à l'organisation réussie de ce tournoi. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une très bonne occasion pour les Vietnamiens du Royaume-Uni de nouer des liens.

Il a également déclaré que, dans les temps à venir, VAUK établirait officiellement une branche en Ecosse. -VNA