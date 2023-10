Des participants au tournoi d'amitié de golf Vietnam-Japon 2023. Photo: VNA Tokyo (VNA) – Le tournoi d'amitié de golf Vietnam-Japon 2023 s’est tenu le 5 octobre dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, réunissant 33 golfeurs vietnamiens et japonais.

Ce tournoi s’inscrivait dans le cadre du Forum économique organisée par le Consulat général du Vietnam à Fukuoka pour nouer les liens entre des localités et entreprises des deux pays, en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a contribué à promouvoir les échanges entre les deux peuples et à consolider la solidarité et la coopération entre le Vietnam et le Japon.

A cette occasion, des participants ont fait des dons en faveur d'enfants handicapés à Fukuoka. -VNA

