Photo d'illustration: VNA

Hoa Binh (VNA) - Le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Hoa Binh (Nord) et le Comité populaire de la ville de Hoa Binh ont organisé le 29 avril le programme de découvert du parapente.

Cet événement fait partie des activités pour promouvoir et relancer le tourisme local.

Tenu pour la première fois dans la ville de Hoa Binh, le programme a proposé de nombreuses activités uniques et attrayantes pour célébrer l’organisation des épreuves de cyclisme dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) dans cette localité, ainsi que répondre au programme de relance et de développement du tourisme locale.

La directrice du Département de la culture, des sports et du tourisme, Bui Thi Niêm. Photo: VNA

La directrice du Département de la culture, des sports et du tourisme, Bui Thi Niêm, a souligné que c'est une opportunité d'attirer des touristes dans la province, également d’une opportunité pour les entreprises de présenter et de promouvoir leurs produits touristiques aux visiteurs.

En plus de l'expérience du parapente, les touristes et les habitants locaux sont également attirés par les activités du festival avec la performance des gongs de l’ethnie minoritaire Muong, le programme artistique, les jeux folkloriques; l’exposition des réalisations culturelles et touristiques de Hoa Binh...-VNA