La pagode Phat Tich est un site touristique attrayant de la province de Bac Ninh. Photo: baobacninh.com.vn



Bac Ninh (VNA) – N’ayant pas de belles plages ou de hautes montagnes, Bac Ninh hérite d'un trésor de patrimoines culturels immatériels diversifié, grandiose et précieux. Il s’agit des atouts et des potentiels inestimables pour que Bac Ninh développe l’industrie sans fumée, s’orientant vers l’édification d'une économie touristique verte et durable.



Le «tourisme vert» est une tendance clé du développement touristique dans de nombreux pays du monde et attire une grande attention des classes sociales. Il s'agit d'un type de tourisme basé sur la nature et la culture, contribuant aux efforts de préservation et de développement durable avec la participation active des communautés locales.

Dans la planification de la province de Bac Ninh d’ici 2035, vision pour 2050, Bac Ninh vise à devenir un centre touristique, culturel et écologique attractif du delta du fleuve Rouge et de l'ensemble du pays. Concrètement, de nouveaux points principaux du centre urbain, la ceinture verte "tourisme, culture et écologie" de la rivière Duông devraient se développer.

Pour promouvoir le développement du tourisme vert et durable, Bac Ninh investit dans l’édification d'un label touristique typique de la province, en mettant l'accent sur le développement du tourisme lié à la préservation et à la restauration des patrimoines culturels.

En même temps, la province construira également des villages culturels en association avec le développement du tourisme communautaire. A partir de 2000, la province a investi des milliers de milliards de dongs pour la restauration des vestiges tels que Van Mieu Bac Ninh (Temple de la littérature à Bac Ninh), la pagode Dau, la pagode Phat Tich, le temple et le tombeau du roi Kinh Duong Vuong, Lê Chi Viên - jardin des litchis, le temple et le tombeau de Cao Lô Vuong…

Outre l’édification de nouveaux produits touristiques typiques, le secteur touristique de Bac Ninh ouvre également une nouvelle voie, en exploitant des villages de métiers traditionnels.

Bac Ninh se dote de 500 fêtes et 1.500 vestiges parmi lesquels les tombeaux, le temple des rois de la dynastie des Ly et la pagode Phât Tich sont reconnus patrimoine national spécial.

La statue de Bouddha Sakya Mouni en pierre bleue à la pagode Phât Tich. Photo : VNA





Le Temple Dô (encore appelé temple Ly Bat Dê) est dédié à huit rois de la dynastie des Ly. Il se situe dans la commune de Dinh Ban, chef-lieu de Tu Son. Édifié en 1030 sous la dynastie Lê postérieure il fut reconstruit plusieurs fois, notamment au XVIIe siècle, sous cette même dynastie.



La pagode Phât Tich quant à elle, se trouve au versant d’une montagne nommée Lan Kha (Riu Muc) qui se trouve dans la commune de Phât Tich, district de Tiên Du. La pagode Phât Tich fut construite entre le VIIe et le Xe siècle et rénovée sous la dynastie des Ly. Entourée d’un jardin, elle contient une statue de Bouddha Sakya Mouni en pierre bleue et un bas-relief représentant des musiciens et des danseuses.



Outre ces sites historiques, la province est également connue pour son art populaire du quan ho, sorte de chanson folklorique du Nord. Cet art oral a été reconnu, le 30 septembre 2009, patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il existe actuellement plus de 340 villages pratiquant le quan ho et dans lesquels est organisée une ancienne fête culturelle et artistique typique. Appelée la fête Lim, elle attire des gens de tous âges mais surtout de jeunes garçons et filles. Les chanteurs, en duos ou en groupes, interprètent des airs de quan ho sur les collines alentours, dans la cour d'une pagode, en barque, devant la maison communale... Cet événement se tient les 12e et 13e jour du 1er mois lunaire.

Avec ses atouts, Bac Ninh s’oriente vers le développement du tourisme vert, la "clé" du développement durable. Ainsi, la protection de l'environnement, la préservation de paysages propres et verts sur les sites culturels et historiques sont des mesures importantes pour améliorer la compétitivité du secteur touristique de la province. -VNA