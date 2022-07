Hanoi (VNA) - L’Association du Tourisme du delta du Mékong et le service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Cân Tho ont organisé ce vendredi une conférence pour dresser le bilan du premier semestre et déterminer les missions pour les derniers mois de l’année.

Photo : VOV



La région de l’ouest du delta du Mékong est constituée de sept localités, dont Cân Tho, les provinces d’An Giang, Kiên Giang, Hâu Giang, Soc Trang, Bac Liêu et Cà Mau. Au cours des six premiers mois de 2022, cette zone a accueilli 16 millions de touristes, soit une croissance de 57% par rapport à la même période de 2021.

D’ici la fin de l’année, les sept localités entendent organiser différentes activités de promotion touristique, dont le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en septembre et un programme de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et les treize provinces du delta du Mékong, a fait savoir Trân Viêt Phuong, président de l’Association du tourisme du delta du Mékong.



«Il est nécessaire d’améliorer la formation du personnel du secteur et notamment d’investir massivement dans la transition numérique. Notre association prépare un projet de formation qui sera bientôt soumis au Fonds pour le développement du tourisme du Vietnam. Une fois approuvé, ce projet sera rapidement mis en place», a-t-il souligné. - VOV/VNA