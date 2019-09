Des responsables de Ho Chi Minh-Ville et des 13 villes et provinces du delta du Mékong signent un accord de coopération. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thien Nhan a proposé la création d’un conseil de développement du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et les 13 villes et provinces du delta du Mékong, l’élaboration et l’estimation des programmes de coopération touristique entre ces localités.

Prenant la parole lors d’une réunion de dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et des 13 villes et provinces du delta du Mékong, tenue le 5 septembre dans la ville, Nguyen Thien Nhan a souhaité que le gouvernement perfectionne bientôt les mécanismes et politiques ainsi que les orientations de développement touristique régional entre Ho Chi Minh-Ville et les 13 localités du delta du Mékong, via la connexion des infrastructures, des transports…

Présent à la réunion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a insisté sur l’importance et la nécessité des liens pour le développement durable de Ho Chi Minh-Ville et les 13 villes et provinces du delta du Mékong. Il faut développer les produits régionaux typiques ainsi que les produits spéciaux de chaque localité, et aussi appliquer les technologies 4.0 pour accélérer le tourisme intelligent et développer le tourisme durable.

L’expert en économie de la Banque mondiale, Brian G. Mtonya, a estimé que le Vietnam devait avoir une stratégie appropriée pour contribuer activement à la croissance économique et le gouvernement vietnamien devait donner la priorité au développement des infrastructures, des transports, des services… pour s’orienter vers un développement durable du secteur touristique.

Pour sa part, Tran Vinh Tuyen, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a souligné le rôle des liens touristiques dans le développement socioéconomique et culturel de toute la région du delta du Mékong. -VNA