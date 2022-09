Quang Ninh (VNA) – L’île de Cô Tô, dans la province de Quang Ninh, à 170 km au nord-est de la capitale Hanoi. Elle a une superficie de 47,3 km2 avec environ 50 grandes et petites îles et les plus belles plages dans le Nord.

Les habitants du district insulaire attachent une grande importance au développement du tourisme en association avec la préservation de l'hygiène environnementale dans la région. Photo : VNA.

Cô Tô est l’un des avant-postes avec une position très importante en termes de politique, d’économie, de défense, de sécurité et d’affaires étrangères.

Avec des avantages naturels et une orientation de développement durable, Cô Tô s’efforce pour devenir une destination touristique attractive dans le Nord.

Avantages naturels

Cô Tô occupe non seulement une position particulièrement importante en termes de défense et de sécurité nationales, mais possède également un riche écosystème de flore et de faune, de magnifiques paysages naturels et de nombreuses caractéristiques culturelles uniques des gens de la mer.

Le district insulaire de Cô Tô est doté de 50 grandes et petites îles, dont 3 grandes îles : la grande île de Cô Tô fait 1.780 ha, l’île de Thanh Lân fait 1.887 ha, l’île Trân fait 512 ha.

Actuellement, sur la grande île de Cô Tô, il existe encore des forêts vierges d’une superficie de 10 hectares.

De nombreuses rues sont bordées d’arbres verts, notamment des filaos et des forêts de pins verts.

La zone maritime Cô Tô est également considérée comme la grande zone de biodiversité au Vietnam avec de nombreux écosystèmes typiques des eaux tropicales, y compris des écosystèmes concentrés de récifs coralliens.

En outre, Cô Tô possède une série de belles plages telles que Tau Dam, Hông Van, Van Chai, Bac Van, Vom Si et Ông Viên, et celle située entre la grande île de Cô Tô et la petite île de Cô Tô.

Cependant, la plus belle est la plage de Hông Van avec sa longue étendue de sable fin et blanc, sa mer propre et plate, sa surface d’eau claire.

A ce jour, Cô Tô possède 260 établissements d’hébergement, dont 44 hôtels de 1 à 3 étoiles, totalisant près de 3.000 chambres.

Ces dernières années, Cô Tô est devenue une destination attrayante pour de nombreux touristes nationaux et internationaux.

Le développement durable

Actuellement, Cô Tô se concentre sur le développement des services touristiques et ce secteur affirme progressivement son rôle clé dans la structure économique.



Selon l’orientation de développement touristique du district jusqu’en 2025, Cô Tô deviendra une zone écotouristique nationale de villégiature insulaire et maritime.

Il s’agit d’une destination touristique dans le complexe touristique de Cat Bà - Ha Long - Vân Dôn - Cô Tô - Mong Cai - Trà Cô avec une variété de tourisme, de sports et de divertissements aussi bien sur la mer que sur les plages de l’île.

Le point positif du tourisme de Cô Tô est que les habitants du district insulaire attachent une grande importance au développement du tourisme en association avec la préservation de l’hygiène environnementale dans la région.

En outre, le district renforce également la sensibilisation pour mobiliser les habitants et les touristes à se donner la main pour protéger l’environnement, en accordant une attention particulière à l’hygiène, notamment au nettoyage de l’environnement des plages.

Dans les temps à venir, sur la base de la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti (12e mandat) sur la Stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045 et de l’aménagement global de développement de la province de Quang Ninh, Cô Tô se concentre sur le développement dans le sens d’ouverture, d’intégration, de long terme, et va prendre les mesures appropriées, pour assurer un développement rapide, efficace et durable.

Cô Tô attachera de l’importance à la construction synchrone des infrastructures ; mettra en œuvre des mécanismes et des politiques préférentiels et ouverts pour attirer les investisseurs afin de développer la production et les affaires sur l’île.

Le district s’efforce de faire de Cô Tô une zone «écotouristique, centre de villégiautre balnéaire et insulaire», qui est également un avant-poste très important pour la défense et la sécurité nationales dans la mer du Nord-Est du pays. – NDEL/VNA