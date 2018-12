Des touristes visitent Hoi An, province de Quang Nam (Centre). Photo : VNA



New Delhi (VNA) – Un roadshow a eu lieu le soir du 4 décembre au Park Hotel à New Delhi pour promouvoir le tourisme vietnamien sur le marché indien qui est plein de potentiels. Cet événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Inde.



L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, le directeur de Delhi Tourism & Transportation Development Corporation Ltd, Sudhir Sobti, le directeur pour la région du Nord de l’Association indienne des agents de voyage (Travel Agents Association of India), Rajan Sehgal, étaient présents, de même que des journalistes et des représentants de plus de 80 agences de voyage et compagnies aériennes.



Lors du roadshow, l’ambassadeur Pham Sanh Chau a affirmé que le Vietnam, avec sa sécurité, son hospitalité, sa beauté naturelle et culturelle, était une destination charmante en Asie du Sud-Est et dans le monde. Le pays occupe actuellement la 6e place mondiale et la première en Asie en termes de croissance dans le tourisme.



Ces dernières années, le Vietnam a accueilli un nombre croissant de touristes indiens. L’année dernière, environ 85.000 Indiens ont visité le Vietnam, contre 16.000 en 2010. L’ambassadeur Pham Sanh Chau a cependant indiqué que ce nombre était encore en deçà des potentiels.



De son côté, Sudhir Sobti a apprécié l’organisation de ce roadshow dans la capitale indienne, lequel a permis de présenter la beauté naturelle du Vietnam aux Indiens.



A cette occasion, les agences de voyage participantes ont discuté de possibilités de coopération. Cette année, le nombre total des touristes indiens au Vietnam et des Vietnamiens en Inde devrait atteindre environ 200.000. Il continuerait à s’accroître dans les prochaines années, vu la tendance croissante des touristes indiens en Asie du Sud-Est. -VNA