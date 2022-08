Phu Quoc (Vietnam) abrite de nombreuses enseignes hôtelières haut de gamme. Par: Long Beach Resort Phu Quoc

Hanoï (VNA) - De plus en plus de produits de voyage haut de gamme et de marques d'hôtels de luxe sont disponibles dans les pays d'Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, le Vietnam, Singapour ou l'Indonésie.



Les expériences les plus fascinantes au monde



Un article du magazine de voyage Cruise Passenger (Austraslia) présente des destinations asiatiques telles que Singapour, la Thaïlande ou le Vietnam qui accueillent à nouveau les voyageurs et offrent les expériences les plus excitantes du monde, grâce à un excellent mélange entre valeurs traditionnelles, modernité et luxe.



Louant l'attractivité de la côte vietnamienne avec ses deux destinations phares que sont Ha Long et Phu Quoc, l'article mentionne que "la meilleure façon d'admirer les majestueuses formations calcaires de la baie d'Ha Long est de passer la nuit sur un yacht. Phu Quoc, quant à elle, possède de nombreuses stations balnéaires situées entre le sable et la forêt ; autour se trouvent souvent des plages vierges et des marchés animés qui valent la peine d'être explorés. "La meilleure expérience au Vietnam est la grotte de Son Doong, qui mesure 10 km de long et est assez grande pour contenir un Boeing 747. Dans un souci de préservation du site, seuls 1.000 touristes peuvent visiter cet endroit chaque année et chacun devra débourser environ 3.000 dollars."



À Singapour, de nombreuses expériences culturelles ont été améliorées ces derniers temps. En particulier, le Singapore Art Museum vient d'ouvrir une nouvelle destination artistique à Tanjong Pagar Distripark, avec un espace spacieux pouvant accueillir des installations à grande échelle et d'autres expositions expérimentales. En août 2022, cette zone a présenté le Wayang Spaceship - une installation artistique similaire à la scène de l'opéra chinois. Dans la région de Sentosa, un nouveau sentier du patrimoine a été créé, emmenant les visiteurs à travers 30 sites historiques de Singapour. Un autre point fort est la zone d'exposition extérieure du Jurassic Mile avec plus de 20 modèles de dinosaures grandeur nature.



En Thaïlande, Chiang Mai est en train de devenir une destination haut de gamme avec une série de complexes hôteliers de luxe et des expériences uniques telles que l'exploration de parcs nationaux, la visite de tribus avec la pratique du batik et du tissage de tissus traditionnels à leurs côtés. Le tourisme de méditation combiné aux soins de santé à Koh Samui est également un produit de luxe. Les visiteurs reçoivent une alimentation nutritive, pratiquent des exercices réparateurs sur une plage privée ou méditent dans une grotte.



Le boom de l'hôtellerie de luxe



Comme le note Nikkei, 13 hôtels de 4 étoiles ou plus ouvriront à Jakarta (Indonésie) d'ici 2026. Pendant ce temps à Bangkok (Thaïlande), les hôtels haut de gamme se multiplient également. Selon Tophotelnews, 28 hôtels de 4 étoiles et 13 de 5 étoiles seront lancés dans la capitale thaïlandaise au cours de la période 2021 - 2024.



Un mouvement notable dans le segment de l'hôtellerie de luxe en Indonésie et en Thaïlande a récemment été l'entrée de grandes marques, telles que Ritz-Carlton Bangkok, Kimpton Koh Samui, Four Seasons Bangkok, Hotel Okura Jakarta ou Park Hyatt Jakarta. A Singapour, le Hilton Orchard Singapore, récemment rénové, est le plus grand hôtel du pays, avec 1.080 chambres.



Au Vietnam, le cabinet d'études de marché Technavio (États-Unis) prévoit que le marché hôtelier en général et les chaînes hôtelières en particulier continueront de croître fortement au cours de la période 2022 - 2026, grâce à la croissance constante du secteur touristique et des voyages, et d'importants investissements dans les hôtels de 4-5 étoiles en raison de la tendance croissante des centres de villégiature au Vietnam.



Selon une estimation de Savills Hotels, le nombre de projets de marque hôtelière par des opérateurs internationaux et régionaux devrait doubler ces trois prochaines années, passant de 127 à 261 projets d'ici 2025. Sur les marchés touristiques clés tels que Da Nang - Quang Nam, Phu Quoc, Nha Trang - Cam Ranh, environ 4.800 chambres devraient être prêtes à entrer sur le marché fin 2022 - début 2023. Phu Quoc est sur le point d'accueillir plus de complexes de luxe tels que Long Beach Resort Phu Quoc (ouverture en octobre 2022) ou Hilton La Festa Phu Quoc (ouverture fin 2022). Quant à Cam Ranh, d'ici 2024, il devrait enregistrer 8.300 chambres supplémentaires dans le segment moyen-haut de gamme.



Selon le magazine Cruise Passenger, les marques notables d'hôtels et de centres de villégiature de luxe au Vietnam incluent aujourd'hui Regent Phu Quoc avec des suites et villas dotées de piscines remplies de lumière naturelle; ou l'Hôtel des Arts (Hô Chi Minh-Ville) avec ses collections impressionnantes et ses bars chics sur les toits. La station balnéaire d'Amanoi Vinh Hy est toujours très appréciée même si elle est ouverte depuis environ 10 ans. Une destination idéale pour s'immerger dans un harmonieux paysage de forêt et de mer./.-CPV/VNA