Cérémonie de remise des prix. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Des journalistes de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) ont remporté trois prix dans le cadre des Prix du journalisme du tourisme de Ho Chi Minh-Ville 2020.

Il s’agit d’un premier prix dans la catégorie "reportages photos" et de deux prix d’encouragement dans les catégories "radio - télévision" et "presse écrite - électronique".

Le premier prix a été décerné à Hoang Tuyet et Manh Linh du journal « Tin Tuc » de la VNA pour leur reportage photo intitulé "Plus de 3 000 femmes se joignent au spectacle Ao Dai dans la rue piétonne Nguyen Hue". Les deux prix d’encouragement ont été remis à des journalistes de la chaîne télévisée VNEWS et du bureau de représentation de la VNA à Ho Chi Minh-Ville.

Les Prix du journalisme du tourisme de Ho Chi Minh-Ville récompensent les journalistes qui contribuent à mettre en lumière le charme touristique de la mégapole du Sud.

Cette année, le comité d’organisation a reçu 141 œuvres de 24 agences de presse et médias. -VNA