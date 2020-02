Photo d'illustration



Hanoi (VNA) - Les mesures fortes mises en place par les autorités municipales de Hanoï contre le COVID-19 ont permis de rassurer les touristes.65% des visiteurs séjournant dans la capitale viennent de pays asiatiques et 25% d’Europe, a annoncé le Service du Tourisme de Hanoï.Malgré une baisse du marché chinois, l’épicentre de l’épidémie de COVID-19, on enregistre une forte augmentation des autres marchés comme le Japon (200%) et l’Inde (65%).Les opérateurs tels que Hanoi Tourist, Vietranstour et Hanoi Redtour ont lancé des promotions vers les marchés européens, américains et australiens.Le Service municipal du tourisme a dirigé des opérateurs de tours dans la capitale à réaliser avec sévérité des exigences de la part des autorités dans l’information, l’assistance des visiteurs via le numéro 1800556896 pour régler toutes les demandes, les motions liées à la prévention et à la lutte contre le COVID-19. -VNA