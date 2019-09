Nghe An (VNA) – Une délégation de journalistes étrangers de tourisme a effectué les 7 et 8 septembre une tournée dans la province centrale de Nghe An pour découvrir les sites touristiques locaux.La délégation comprenait des journalistes en provenance de huit pays : Turquie, Allemagne, Philippines, Russie, Inde, République de Corée, Japon et Autriche. La tournée a été organisée par le Service du Tourisme de la province de Nghe An, en coopération avec son homologue de Ho Chi Minh-Ville.Les journalistes étrangers ont visité le site historique national spécial Kim Lien (qui fut la maison natale du Président Ho Chi Minh), le parc national Pu Mat, la cascade Khe Kem, ainsi que la zone d’écotourisme Khe Ran où ils ont rencontré des personnes issues de l’ethnie minoritaire Thai pour découvrir leur culture.Plusieurs journalistes se sont déclarés impressionnés par l’hospitalité des habitants locaux, de la gastronomie et de la beauté naturelle de Nghe An.A travers cette tournée, la province de Nghe An voulait promouvoir son tourisme auprès des amis internationaux pour accueillir davantage de visiteurs.Le 8 septembre, les autorités locales ont organisé une table ronde placée sous le thème « Tourisme de Nghe An et la presse internationale » afin de recueillir les avis, opinions et idées des journalistes étrangers après la tournée. -VNA