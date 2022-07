Le chemin vers le sommet de Ta Xua est célèbre pour ses paysages enchanteurs et majestueux.

La province de Bac Giang (Nord) veut développer ses espaces d'écotourisme, de villégiature, de culture, de sports et de loisirs de plein air en association avec ses sites pittoresques...

Selon le Service provincial du Tourisme de Kien Giang, tous les touristes bloqués sur l'île de Phu Quoc et les communes insulaires du district de Kien Hai ont été ramenés sains et saufs à terre.

Possédant de belles plages ayant été élues plusieurs fois parmi les meilleures du monde, Da Nang attire de plus en plus de touristes sud-coréens et des délégations de tournage de film internationaux.