Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Dix-sept opérateurs de services touristiques de Da Nang sont éligibles pour participer au programme de réouverture pilote au tourisme international de cette ville balnéaire du Centre, a annoncé le Service municipal du Tourisme le 2 décembre.

Cinq établissements d'hébergement figurent sur cette liste, que sont Vinpearl Condotel Riverfront Danang, Vinpearl Resort and Spa, Vinpearl Luxury Resort, ainsi que les hôtels Risemount et Muong Thanh Luxury Da Nang. La liste comprend trois destinations touristiques : Ngu Hanh Son, Musée de la sculpture des Cham et Sun World Ba Na Hills. Les neuf autres sont des prestataires de services de transport.

Photo : baodanang.com.vn

Selon les prévisions du Service municipal du Tourisme, les touristes étrangers à Da Nang de décembre 2021 à février 2020 seront principalement Sud-Coréens et Japonais, ainsi que des Vietnamiens d'outre-mer.-VNA