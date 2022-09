Trang vàng du lịch Việt Nam (Page jaune du tourisme au Vietnam). Photo: capture d'écran

Hanoï (VNA) – Dans la période post-pandémique, le secteur du tourisme au Vietnam doit posséder un nouveau système de données pour réussir sa transformation numérique.



Selon plusieurs experts, pour une transformation numérique réussie dans la nouvelle période, le tourisme vietnamien doit établir des centres de données, le principal point focal étant l'Administration nationale du tourisme.



De plus, les entreprises touristiques ainsi que les centres et systèmes de formation de ressources humaines doivent faire en sorte que les ressources humaines puissent accéder rapidement aux connaissances sur le numérique.



Actuellement, la plupart des villes et provinces participent à la transformation numérique, mais un cadre juridique complet avec un système de données standard est nécessaire pour accélérer ce processus.



Certains experts pensent que l’Administration nationale du Tourisme pourrait partager certaines de ses données ou créer une plateforme de données commune avec les entreprises et tenter de la mettre en œuvre avant 2025. Selon eux, iTourism est actuellement une solution pour l'Administration Nationale du Tourisme. Cette solution contribue à renforcer les liens entre l'Administration nationale du tourisme, les Services provinciaux du Tourisme et les entreprises touristiques placées sous sa gestion. Elle aide également à améliorer la qualité de la gestion et à faire des évaluations ou élaborer des stratégies de développement basées sur des plateformes numériques, des données numériques en temps réel.

Photo d'illustration: internet





Actuellement, les réseaux sociaux Facebook, Tiktok et d’autres sont de très bons canaux de communication pour le tourisme. Selon Nguyen Quyet Tam, membre du Comité du gouvernement numérique de l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), président du conseil d'administration de Viet Aizo, la communication doit toujours s’appuyer sur les réseaux sociaux mais il est nécessaire d’investir dans la gouvernance, l’administration et la gestion d'entreprise pour apporter de meilleures expériences aux clients.-VNA