Mât de drapeau au Cap de Ca Mau. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Comme de nombreuses autres localités du pays, la province de Ca Mau est confrontée à de nombreuses difficultés dans le tourisme, en raison du COVID-19. Les autorités locales recherchent des solutions adaptées à la nouvelle normalité, tout en s’évertuant à créer une nouvelle attraction pour attirer plus de touristes dans les temps à venir.



S'adapter à la nouvelle normalité



Une mise en œuvre stricte des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19 pour garantir la sécurité des touristes et du personnel du tourisme est la première des priorités en ce moment de "l’industrie sans fumée” à Ca Mau. Les attractions touristiques locales veillent toujours à un strict respect du message « 5K » : “Khau trang”-Masque, “Khu khuan”-Désinfection, “Khoang cach”-Distance, “Khong tu tap”-Pas de rassemblement, “Khai bao y te”-Déclaration de l’état de santé.



Le directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tieu Minh Tien, a déclaré que Ca Mau avait publié un ensemble de critères d'évaluation de la sécurité pour les activités touristiques, lequel comprenait des réglementations très spécifiques pour chaque activité et filière. Les destinations touristiques doivent répondre pleinement aux exigences pour assurer la sécurité des visiteurs et du personnel.

Balade dans un site d'écotourisme au Cap Ca Mau. Photo : VNA



Rechercher de nouvelles solutions



Se conformant aux exigences de prévention et de contrôle du COVID-19, Ca Mau cherche toujours à améliorer ses services touristiques et se prépare à un nouveau développement du tourisme une fois l'épidémie maîtrisée.



Selon Tran Hong Quan, vice-président du Comité populaire de Ca Mau, sa province identifie le tourisme comme l'un des secteurs économiques clés et recherche de nombreuses solutions pour un développement durable. Le Premier ministre a approuvé la planification de la zone touristique nationale du Cap Ca Mau et la province planifie de nombreuses autres zones touristiques dans la localité, telles que Khai Long, Hon Da Bac, la zone d’écotourisme d’U Minh...

La province investit dans le développement des infrastructures de ces zones, l'innovation et la diversification des services et produits touristiques. Elle intensifie également la promotion de l’investissement.

Cap Ca Mau. Photo : VNA



Selon le directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tieu Minh Tien, dans les temps à venir, Ca Mau multipliera les activités de promotion et de coopération au service du développement du tourisme, et ce à l’intérieur du pays comme à l’étranger, pour présenter davantage des atouts aux touristes nationaux et internationaux. La province compte inviter d’autres localités à coopérer avec elle pour lancer de nouveaux circuits dans le delta du Mékong, voire des circuits interrégionaux. -VNA