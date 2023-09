Les touristes internationaux visitent la citadelle de Hue. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution n° 127/NQ-CP du gouvernement, qui permet de délivrer des visas électroniques aux citoyens de 257 pays et territoires dans le monde entier, en vigueur depuis le 15 août, ouvre de nombreuses opportunités de développement touristique.

Pour que le tourisme vietnamien continue d’accélérer, les entreprises et les secteurs connexes doivent s'adapter rapidement à la nouvelle politique des visas. Les entreprises doivent être dynamiques dans la création de circuits, de produits, de zones et de centres touristiques dans le contexte où les touristes effectueront des séjours de plus longue durée qu'auparavant.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la stratégie de marketing du secteur touristique vietnamien jusqu’en 2030 et un projet visant à développer un certain nombre de modèles de tourisme nocturne, qui comprend une orientation pour les localités et les entreprises afin qu'elles développent des produits et services pour satisfaire les besoins des touristes après la mise en place de la nouvelle politique des visas.

Les touristes au marché de Binh Tay, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Pour attirer les touristes et améliorer la compétitivité du tourisme vietnamien, il faut également créer des produits répondant aux besoins des vacanciers à fort pouvoir d'achat et séjournant longtemps.

Le secteur touristique devrait également préparer les ressources humaines et fournir des services de qualité pour satisfaire les visiteurs.

Selon Van Ba Son, directeur adjoint du service du Tourisme de la province de Quang Nam (Centre), les entreprises doivent profiter de la nouvelle politique des visas pour séduire les touristes. Les localités devraient les inciter à se concentrer sur leurs produits et à créer les conditions nécessaires pour relier les zones touristiques entre elles.

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines se concentre elle aussi sur la promotion de la nouvelle politique des visas et sur la création de produits adaptés aux clients internationaux venant de marchés clés tels que la France, les États-Unis, l'Australie, le Japon, la République de Corée, la Chine et l'Inde.-VNA