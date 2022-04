Lancement du tour à vélo entre le centre-ville et le village de la céramique de Bat Tràng. Photo: hanoitourist.vn

Hanoi (VNA) – Le Département du tourisme de Hanoi et l’agence de voyage Hanoitourist ont lancé vendredi 29 avril un tour à vélo entre le centre-ville et le village de la céramique de Bat Tràng, dans le district suburbain de Gia Lâm.



Ce nouveau produit touristique fait partie d’un programme visant à améliorer la qualité de l’itinéraire touristique Centre-ville de Hanoi - village de la céramique de Bat Tràng.



Le tour à vélo devrait attirer les touristes, en particulier les visiteurs et participants aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) à Hanoi.



Situé sur la rive gauche du fleuve Rouge, le village de la céramique de Bat Tràng, titulaire d’un riche patrimoine culturel, technique et architectural, s’est fait un nom pour sa poterie et ses faïences depuis presqu’un millénaire.



Mettant à profit sa situation géographique (accès aux voies de communication terrestres et fluviales, entouré de paysages pittoresques), ce village et les produits qui y sont fabriqués attirent d’ors et déjà une foule de touristes.



Hanoi se fait belle pour accueillir les SEA Games 31 qui se dérouleront du 5 au 23 mai dans la capitale et 11 provinces et villes, et auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d’Asie du Sud-Est. – VNA