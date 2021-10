Le marché flottant Cai Bè. Photo : CTVCVN

Tien Giang (VNA) - Favorisée par la nature, la province de Tiên Giang, à 70 km de Hô Chi Minh-Ville, est le lieu de convergence de trois zones écologiques, l'écorégion d'eau douce alluviale, celle de la mangrove et des zones humides du Dông Thap Muoi.

Avec de nombreuses rivières et canaux entrelacés, la province regorge de vergers verdoyants tout au long de l’année. On peut y trouver et déguster les mangues Hoa Lôc, les pamplemousses Cô Co, les mandarines de Cai Bè, les durians Ngu Hiêp, les fruits du dragon de Gao ou encore les cerises de Go Công.

Tiên Giang est également une terre riche en sites historiques et révolutionnaires. Dans la région, pas moins de 21 vestiges historico-culturels ont été classées au niveau national et 115 vestiges au niveau provincial.



Grâce à ses riches ressources naturelles et humaines, son environnement écologique, ses vergers prolifiques, un mode de vie sain et des activités culturelles traditionnelles typiques, la région a attiré ces dernières années des investisseurs et développé de nombreux produits touristiques, y compris des services de luxe (circuits en yacht sur le Mékong).



La province a su garder ses traits traditionnels et il est toujours possible de réaliser de paisibles promenades en bateaux à rames dans les canaux ; d’écouter les mélodies du don ca tài tu; de visiter les villages artisanaux traditionnels et les marchés flottants; de déguster les fruits et les plats locaux et de passer quelques nuits chez l'habitant.



L'accent mis sur le développement de produits ayant une identité culturelle locale a fait de Tiên Giang une destination attrayante. En plus d'exploiter intelligemment ses ressources naturelles, historiques et culturelles, la province continue de mettre en œuvre des projets d’envergure, comme la station balnéaire de Tân Thanh, la zone touristique de l'île de Thoi Son, la zone touristique de Cai Bè et l'écotourisme dans le Dông Thap Muoi.



À ce titre, la zone écotouristique de l'île de Thoi Son (dans la ville de My Tho) présente les caractéristiques typiques de Tiên Giang comme fruits de la région, cuisine rustique, promenades dans les canaux, musique don ca tài tu, visites de villages artisanaux, etc...



La zone touristique du district de Cai Bè est célèbre pour son marché flottant qui met en valeur l'écotourisme fluvial.



Autre lieu qui attire les visiteurs épris de nature, la réserve écologique de Dông Thap Muoi, recouvre une superficie de 107 ha de forêt inondée dans le district de Tân Phuoc (province de Tiên Giang). La zone accueille des écosystèmes de zones humides uniques et de nombreuses espèces endémiques. On y découvre aussi le temple bouddhiste Truc Lâm Chanh Giac.



Enfin, il ne faut pas oublier le tourisme balnéaire qui se développe petit à petit sur la plage de Go Công. Les ressources marines locales sont assez riches et de plus en plus de différents services sont proposés. On y déguste aussi bien entendu de succulents fruits de mer.



Au fil des ans, la province de Tiên Giang, grâce à ses produits écotouristiques fluviaux ainsi que ses vestiges historiques et culturels, ses villages d'artisanat traditionnel mais aussi ses festivals mettant en valeur les cultures locales, s’est imposée comme une destination phare dans le delta du Mékong. -CVN/VNA