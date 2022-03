Un agronome et un agriculteur échangent leurs expériences dans la culture du riz biologique pour l'exportation vers l'Europe. Photo : VNA

Tiên Giang (VNA) – Le district de Go Công Tây, considéré comme le grenier à riz à l’est de la province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong, compte actuellement environ 8.500 hectares pour cultiver deux récoltes de riz par an.



Afin de promouvoir la riziculture et d’aider les agriculteurs à s’enrichir, ce district promeut l’application des progrès scientifico-technologiques en multipliant des modèles de production avancés et efficaces.



Le directeur du Centre de services agricoles du district de Go Công Tây, Mai Duc Tân, a fait savoir que lors de la campagne hiver-printemps de 2021-2022, son établissement a coopéré avec la Sarl HK pour déployer le modèle "Production de riz biologique sûr avec contrôle des résidus de pesticides selon les normes européennes" dans les communes de Dông Thanh, Binh Phu, Thanh Tri, Yên Luông et Thành Công sur une superficie de 132 hectares.



Ce modèle a permis aux agriculteurs dke réduire les coûts de production d’environ 2 millions de dongs sur chaque hectare et augmenté en même temps leurs bénéfices de 3 à 4 millions de dongs, sans compter d’autres avantages en termes d’environnement, de sécurité pour la santé humaine...



Selon Mai Duc Tân, fort de ces succès, lors de la prochaine campagne été-automne 2022, le Centre de services agricoles du district de Go Công Tây continuera à se coordonner avec la Sarl HK pour reproduire ce modèle sur 50 hectares supplémentaires, portant à près de 200 hectares la superficie totale de production de riz bio sûr conforme aux normes européennes. – VNA