Hanoi (VNA) - La province de Tiên Giang a accueilli, le 17 juillet, un groupe de 420 touristes indiens, membres de la société Volvo-Eicher, spécialisée dans la fabrication de camions et d’autobus en Inde.

Photo d'illustration: VOV

Nguyên Vu Khanh, directeur du centre de développement relevant du service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a fait savoir :« Il s’agit du plus grand groupe de visiteurs étrangers chez nous depuis le contrôle de l’épidémie. Avant, il n'y avait eu qu'un groupe d’une centaine d'Américains. Ces 420 Indiens sont très satisfaits de l’accueil qu’ils ont reçu. Le Bureau des relations extérieures de la ville de My Tho les a remerciés en leur offrant des « chapeaux coniques » traditionnels vietnamiens ».Au premier semestre 2022, Tiên Giang a accueilli plus de 287.000 visiteurs, dont 9200 étrangers. Cette année, la province vise à accueillir 580.000 touristes, soit le double par rapport à l'année précédente.- VOV/VNA