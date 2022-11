Tiên Giang (VNA) - La province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong, s’efforce d’accélérer l’octroi de codes de zone de plantation à plus de 80.000 hectares d’arbres fruitiers qui produisent plus de 1,5 million de tonnes de fruits chaque année.

Tiên Giang accélère des indicatifs régionaux de plantation aux établissements d’emballage de fruits. Photo : VNA

Le Département provincial de l’agriculture et du développement rural a indiqué que jusqu’au 26 octobre, 187 codes avaient été accordés à 17.396 hectares d’arbres fruitiers à Tiên Giang.Parmi eux, 95 codes sont délivrés à 16.305 hectares de jacquiers, de pitayas, de manguiers, de pastèque, de ramboutans, de longaniers et de durians éligibles à l’exportation vers la Chine.Les autres superficies sont destinées aux cultures de pitayas, de manguiers, de rambuatans, de longaniers et de pommes étoilées pour l’exportation vers les États-Unis, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.