Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Thua Thien-Hue, Le Truong Luu. Photo : VNA

Le gouverneur d’Attapeu, Let Xaynhaphon. Photo : VNA

Thua Thien-Hue (VNA) - Ces derniers temps, la coopération entre la province de Thua Thien-Hue (Vietnam) et celle d' Attapeu (Laos) s'est épanouie et a atteint des résultats concrets dans tous les domaines, a estimé le secrétaire du Comité provincial du Parti de Thua Thien-Hue, Le Truong Luu lors d’une séance de travail le 27 mars avec une délégation de la province lao, dirigée par son gouverneur Let Xaynhaphon.Le Truong Luu a demandé aux deux parties de se coordonner pour finaliser un projet d'accord de coopération pour la période 2023-2027. En outre, les deux parties mettront efficacement en œuvre un accord pour gérer et protéger la frontière, prévenir et lutter contre toutes sortes de crimes transfrontaliers, se concentrer sur les activités de promotion du commerce, et continuer à organiser des activités d'échanges culturels et artistiques.Le Truong Luu a demandé à la partie lao de continuer à créer des conditions favorables pour que les gens de Thua Thien - Hue puissent travailler et vivre à Attapeu sur la base du respect des réglementations des deux pays.De son côté, le gouverneur d’Attapeu a suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture, du tourisme, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement. Il a souhaité que les entreprises de Thua Thien-Hue viennent à Attapeu pour y sonder les opportunités d'investissement.Chaque année, la province de Thua Thien - Hue a accordé dix bourses d'étude à Attapeu. Elle a formé 163 étudiants lao dans les collèges et universités locaux.Thua Thien-Hue a également soutenu Attapeu dans le secteur de la santé et a fait un don de 10.000 dollars à la localité lao pour pallier les conséquences causées par la rupture du barrage d'une centrale hydroélectrique.-VNA