Cérémonie de signature entre les deux délégations de travail Vietnam -Laos. Photo: VNA

Thua Thien-Huê (VNA) - Une mission du Comité national des frontières relevant du ministère des Affaires étrangères du Vietnam et celle du Laos ont signé le 6 avril dans le district d'A Luoi, province de Thua Thien-Huê, un procès verbal concernant la relocalisation de l'intersection de deux postes frontaliers de Hong Van (province de Thua Thien - Hue) et de Co Tai (province de Saravane).

Concrètement, les deux parties ont convenu de déplacer le point de l'intersection vers un nouvel emplacement afin de créer des conditions favorables aux investissements dans les infrastructures, de répondre aux besoins d'échanges commerciaux et de voyage des habitants des deux provinces et de renforcer les échanges, la coopération et le développement durable entre les deux provinces.

Le même jour, le président du Comité populaire de la province de Thua Thien - Huê Nguyen Van Phuong est allé formuler ses meilleurs voeux du Nouvel An traditionnel laotien - le Bunpimay aux forces compétentes des provinces lao de Saravane et Sekong en mission dans la zone frontalière adjacente à la province de Thua Thien - Huê. -VNA