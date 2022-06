Leklay Sivilay, secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de Sékong. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Une délégation de la province lao de Sékong, conduite par Leklay Sivilay, secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de Sékong, s’est rendue dans la province de Thua Thien-Hue (Centre).



Lors de la séance de travail le 10 juin avec les autorités de Thua Thien-Hue, Leklay Sivilay a déclaré apprécier les assistances de la province vietnamienne pour sa localité, notamment dans les domaines de la formation de ressources humaines, de l’éducation, de la santé, de la construction d’infrastructures. Il a déclaré souhaiter que dans les temps à venir, les deux provinces auraient plus d'activités de coopération dans divers domaines.



De son côté, le président du Comité populaire de Thua Thien-Hue, Nguyen Van Phuong, a insisté sur la nécessité de continuer à renforcer la coopération entre les deux parties dans la politique et la diplomatie, d’améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'économie, de la culture, de l'éducation et de la santé. -VNA