Thua Thiên - Huê (VNA) - La ville de Huê, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, lancera un projet de location de vélos publics dans le centre-ville à partir du 29 avril, a annoncé le Comité populaire municipal.

Le projet pilote sera déployé par le Comité populaire municipal, l'Organisation allemande de coopération au développement (GIZ) et la compagnie par actions de solutions logicielles Vietsoftpro, jusqu'en décembre 2023.

Il s'agit du premier projet public de partage de vélos dans la ville de Huê, qui organisera de 10 à 20 vélos dans sept stations de location de vélos.

Les habitants et visiteurs peuvent louer les vélos à l'aide d'un smartphone et payer via un code QR pour déverrouiller les véhicules à n'importe quelle station.

Le comité populaire municipal a déclaré que le projet, associé à d'autres modes de transport public, créera un meilleur réseau de transport, encourageant les habitants à utiliser les transports publics afin de réduire la congestion urbaine, en particulier pendant les heures de pointe, et d'améliorer la qualité de l'air. - VNA