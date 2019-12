Photo d'illustration (VNA)

Thua Thien-Hue (VNA) - La province de Thua Thien-Hue a vocation à devenir un centre culturel, touristique et de soins de santé en Asie du Sud-Est d'ici 2030.



C’est l’un des objectifs fixés pour la province dans le cadre de la résolution N° 54-NQ/TTW du Politburo sur la construction et le développement de Thua Thien-Hue jusqu’en 2030 et vision pour 2045.



La province devrait également devenir l’une des plaques tournantes du pays dans les domaines de la science, de la technologie, de l’éducation et de la formation multidisciplinaires, de la défense et sécurité nationale.



Thua Thien-Hue compte aussi devenir une grande ville festivalière d'Asie d'ici 2045.



Au cours de la période 2021-2025, Thua Thien-Hue devrait s'efforcer d'acquérir le statut de ville sous gestion centrale et achever l'expansion de la ville de Hue avant 2022.



La province vise une croissance annuelle de 7,5 à 8,5% du produit intérieur brut régional, et une hausse de 12% chaque année du capital total d'investissement social.



D'ici 2025, le taux de ménages pauvres sera réduit à 2-2,2%, la couverture forestière atteindra 56 à 57%, le taux de travailleurs qualifiés de 65 à 70% tandis que tous les résidents locaux auront accès à l'eau potable.



La résolution spécifie également des tâches majeures pour atteindre les objectifs, dont l'intensification de la planification et de la gestion, l'attraction et l'utilisation efficace des capitaux de tous les secteurs économiques pour le développement socio-économique, la publication de mécanismes et de politiques spéciales pour le développement rapide et durable de Thua - Thien Hue, entre autres. -CPV/VNA