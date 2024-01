Thua Thien - Hue (VNA) – En 2024, la province de Thua Thien-Hue (Centre) vise à enregistrer une croissance du PIB (Produit intérieur brut) de 8,5 à 9,5% et un PIB par habitant de 3.000 dollars, a annoncé le Comité populaire provincial lors d’une réunion tenue le 3 janvier.



Le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Phuong, a souligné la volonté de Thua Thien-Hue de réaliser en 2024 des progrès dans la mise en œuvre des objectifs et des tâches du Plan de développement socio-économique pour la période 2021-2025.



La province se concentrera également sur la finalisation des projets et des plans importants, en particulier le projet de création d'une ville relevant du ressort central, a-t-il indiqué.



Parallèlement, Thua Thien - Hue mobilisera des ressources pour développer de manière cohérente les infrastructures socio-économiques et urbaines. Elle accélérera également le décaissement des investissements publics dès le début de 2024, en mettant l'accent sur les projets clés et les programmes cibles nationaux...



En 2024, les recettes budgétaires de la province devraient atteindre 12.320 milliards de dôngs (505,3 millions de dollars). L'industrie du tourisme vise à accueillir environ 3,5 à 4 millions de visiteurs, générant un chiffre d’affaires de 8.000 à 9.000 milliards de dôngs. La province devrait créer des emplois pour 17.000 personnes et ramener le taux de ménages pauvres à moins de 1,76%. -VNA