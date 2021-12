La beauté splendide de Dai Nôi (Grand intérieur) dans la nuit. Photo : VNA

Thua Thien - Hue (VNA) – Lors d’une conférence de presse tenue le 16 décembre le Comité populaire de la ville de Hue a présenté son nouveau produit touristique intitulée "Rues nocturnes de la citadelle impériale de Hue".

Selon les prévisions, les rues nocturnes seront inaugurées le 31 décembre, puis se dérouleront de 19h00 à 23h00 tous les vendredis et samedis.

Il s’agit d’un nouveau produit touristique attrayant imprégné de la culture de Hue, visant à attirer les habitants de la province et les touristes dans le processus de rétablissement de l'industrie touristique locale.

Selon le plan, les rues nocturnes de la ville impériale de Hue seront mises en œuvre sur quatre rues que sont la route 23 août, les rues Le Huan, Dang Thai Than et Doan Thi Diem avant de relier à d'autres lieux dans la citadelle de Hue telles que le lac Tinh Tam, le lac Hoc Hai, le pavillon Tang Tho, la rivière Ngu Ha...

Pour l’heure, la ville de Hue accélère l'installation d'un système d'éclairage pour les rues nocturnes. Selon les prévisions, il y aura environ 28 stands de souvenirs, d'artisanat et de cuisine traditionnelle sur ces rues.

Le Centre de conservation des Monuments de Hue se coordonnera avec la ville de Hue pour organiser de nombreux événements culturels spéciaux tels que la reconstitution d'un certain nombre de fêtes, la représentation du chant de Hue, les défilés des ao dai à cinq pans (ngu thân)…

En plus, le Comité populaire de la province de Thua Thien - Hue vient de publier un plan pour restaurer et stimuler les activités touristiques dans la nouvelle normalité dont l’accent est mis sur la stimulation des touristes provinciaux, et le déploiement du modèle de « bulle touristique » pour les touristes nationaux en 2022.

La province de Thua Thien - Hue élabore également un plan pilote pour proposer au gouvernement, au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'autoriser l’accueil des invités internationaux munis du passeport vaccinal à l'occasion de la Conférence provinciale de promotion d’investissement et de mettre en œuvre un voyage à forfait fermé au complexe Laguna Lang Co vers la fin de ce mois de décembre ou début janvier 2022. -VNA