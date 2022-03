Hanoi (VNA) – Soulignant que le Vietnam a rouvert pleinement le tourisme international et que les visiteurs n’ont besoin que d’un test négatif pour le Covid-19 avant d’arriver, The Times confirme que le Vietnam est une "étoile montante" en Asie du Sud-Est qui mérite d’être priorisé par les touristes.

La baie de Ha Long. Photo: vietnamtourisme.gov.vn

Cet ancien quotidien du Royaume-Uni, The Times, a cité le chef Anthony Bourdain: "Lorsque vous tombez amoureux du Vietnam, c’est pour la vie", et a présenté les meilleurs itinéraires pour découvrir le pays.D’une durée de 21 jours, l’itinéraire "Go Wild" comprend de nombreuses activités de plein air telles que cyclisme, canotage, observation des oiseaux, exploration de grottes. Les visiteurs commenceront par un village de la banlieue de Hanoï, puis iront à Van Long (Ninh Binh) et pénétreront profondément dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang (Quang Binh) qui abrite la plus grande grotte du monde. Les visiteurs exploreront Hoi An (Quang Nam) avant de terminer leur voyage avec l’expérience de relâcher des bébés tortues de mer à Con Dao (Ba Ria-Vung Tau).L’itinéraire «Mekong Classic» de 16 jours comprend une croisière au départ du Cambodge, sur le fleuve Mékong avec halte dans la ville animée de Ho Chi Minh-Ville. Les visiteurs passeront quelques jours à Hoi An, avant de se diriger vers le Nord pour explorer le vieux quartier de Hanoi en cyclo et se détendre sur un yacht en baie de Ha Long.