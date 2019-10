La photo "Fishing Nets in Vietnam" de Luis Maria Barrio qui est prise au Vietnam. Photo: boredpanda



Hanoï (VNA) - Les 10 photos gagnantes de la catégorie "Travel" lors du concours photographique The Independent Photographer viennent d’être publiées, dont "Fishing Nets in Vietnam" de Luis Maria Barrio qui est prise au Vietnam.



Le concours photographique The Independent Photographer est une récompense pour les amateurs de photographie, dans lequel de petits prix sont attribués chaque mois, en fonction du thème. Le thème du concours en août était "Travel".



Ce prix vise à découvrir des images qui communiquent la vie d’un lieu dans toute sa splendeur, activent les souvenirs et partagent le parcours du photographe, visuellement et intellectuellement. Le célèbre photographe Steve McCurry, auteur de l’emblématique photo "Afghan Girl", figurait parmi le jury. -CPV/VNA