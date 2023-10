Une vue du lac Yen My. Photo: baothanhhoa.vn

Thanh Hoa (VNA) - Le lac Yen My est l'un des plus grands lacs d'eau douce de la province de Thanh Hoa (Centre), situé dans les districts de Nong Cong, Nhu Thanh et dans la cité municipale de Nghi Son.

Bénéficiant d'avantages naturels en termes de terrain, d'écologie et d'un « soutien » actif des autorités locales, le lac Yen My est en train de « se réveiller », devenant progressivement l'une des destinations touristiques les plus attractives de la province.

D'une superficie d'environ 2.800 hectares, le lac Yen My bénéficie d’une harmonie entre montagnes et rivières, et d’un climat tempéré et frais.

Vu Tuan Nien, vice-président du Comité populaire de la commune de Yen My, district de Nong Cong, a déclaré que ces dernières années, vu la demande touristique croissante de la population, de nombreux ménages vivant au bord du lac avaient investi dans la culture de lotus et l'élevage de poissons en cage, à la fois pour augmenter les revenus et contribuer à créer un paysage au service des touristes.

Les paysages naturels intacts environnants font du lac Yen My une destination attrayante pour les touristes, en particulier ceux qui aiment les activités en plein air et souhaitent profiter d'un espace paisible et d'une nature fraîche.

Nombre de gens ont appris à profiter des avantages naturels pour développer la pêche et l'aquaculture au lac Yen My. Ceci est considéré comme un double avantage, à la fois en termes de développement économique et de fourniture de services aux visiteurs.

Dans l'ensemble de la commune de Yen My, il n'y a actuellement que cinq ménages qui investissent dans le développement touristique dans la zone du lac, avec six bateaux et un certain nombre de petites aires de restauration.

Les autorités du district de Nong Cong ont publié des plans et programmes de développement touristique, les considérant comme l'un des moteurs pour promouvoir le développement socio-économique local.

Le lac Yen My est l'un des atouts du tourisme du district de Nong Cong, qui conçoit des circuits reliant le lac Yen My à d’autres destinations touristiques de la localité et, plus généralement, de la province de Thanh Hoa. -VNA