Thanh Hoa (VNA) – Après la fermeture de longue durée de la province à cause de la pandémie de COVID-19, Thanh Hoa a ouvert les portes de ses sites touristiques à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai.

Des touristes affluent vers la plage de Sam Son, à Thanh Hoa. Photo: VNA



L’accent mis sur le marché domestique



En parallèlement avec la prévention et la lutte contre l’épidémie, la province centrale de Thanh Hoa se focalise également sur le rétablissement des activités touristiques, avec l’accent mis sur le marché domestique. La province s’efforce de devenir une destination sécuritaire, hospitalière et attrayante du post-COVID-19.

Selon les données du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, parmi près de 10 millions de personnes visitant Thanh Hoa en 2019, il n’y avait que 300.000 touristes étrangers.

Dans le contexte de pandémie, le secteur de la culture, des sports et du tourisme de la province a fixé l’objectif d’exploiter et de stimuler la demande du marché domestique.

Dès leur réouverture, les zones et sites touristiques de la province ont mis en œuvre une série d’activités en vue de relancer le secteur du tourisme.

De nombreuses agences de voyage ont cherché à attirer des touristes nationaux, en offrant une baisse des prix des billets, des chambres, des services et des cadeaux aux clients…

Les agences de voyage locales ont également renforcé la vente des circuits touristiques en ligne, crée de nouveaux produits touristiques, accordé une attention aux clients, et participé aux alliances de relance du tourisme pour évaluer la demande et présenter des produits touristiques domestiques.

Grâce à la mise en œuvre de ces mesures, les sites touristiques principaux de Thanh Hoa tels que les plages de Sam Son, Hai Tien, Hai Hoa, la zone touristique de Pu Luong, la citadelle de la dynastie des Hô… ont commencé à attirer des touristes. A l’occasion des congés du 30 avril et du 1er mai, Thanh Hoa a servi environ 380.000 visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires de 298 milliards de dôngs (12,7 millions de dollars). Bien que ces chiffres baissent près de 50% par rapport à 2019, cela montre que le secteur du tourisme de Thanh Hoa reprend son rythme et pourrait surmonter la crise du COVID-19 au deuxième trimestre.

Selon Nguyen Thi Ha, directrice de l’agence de voyage Vietrantour à Thanh Hoa, le tourisme intérieur est toujours un marché potentiel de Thanh Hoa. Ainsi, mettre l’accent sur le développement du tourisme intérieur est actuellement une bonne direction. Quant au marché touristique étranger, il faudra plus de temps pour le rétablir, a-t-elle dit.

La citadelle de la dynastie des Hô, district de Vinh Lôc, province de Thanh Hoa (Centre).

Une destination sûre, hospitalière et attrayante

L'industrie du tourisme de Thanh Hoa se focalise sur le développement des destinations sûres répondant aux 5 critères fixés par l’Association du tourisme du Vietnam dans le code des critères du tourisme sécuritaire au milieu de la pandémie de COVID-19. En particulier, le secteur se concentre sur la promotion de l'image "Thanh Hoa, une destination sûre et attrayante".



Ce secteur a également collaboré avec des agences de voyage et les autorités locales pour déployer des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie. Ils coopèrent ensemble pour créer un système de produits et services touristiques de bonne qualité.

Vuong Thi Hai Yen, vice-directrice du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a affirmé qu’à ce jour, Thanh Hoa était toujours une destination sûre, qui réalise à la fois deux tâches : protection de la santé des habitants et touristes ; mise en œuvre des objectifs de développement socio-économique durable, garantie de l’ordre, de la sécurité sociale et de la vie des habitants.

Avec la participation active de tous les niveaux, les secteurs, localités et entreprises espèrent que le tourisme de Thanh Hoa surmontera tôt cette période difficile et obtiendra des résultats notables. -VNA