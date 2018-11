Bangkok (VNA) – Khunying Sudarat, présidente du comité de la stratégie électorale du parti Pheu Thai, figure en tête de la liste des 10 personnalités données favorites pour diriger le prochain gouvernement thaïlandais, selon un sondage de l’Institut national pour l’administration du développement (NIDA).

Khunying Sudarat, présidente du comité de la stratégie électorale du parti Pheu Thai. Photo: www.bangkokpost.com

Le parti Pheu Thai («Pour les Thaïlandais») arrive également en tête des intentions de vote pour les prochaines élections générales, qui devraient avoir lieu au début de l’année prochaine.Sudarat était au top des 10 favorites, avec 25,2% des intentions de vote, suivie du Premier ministre actuel Prayut Chan-o-cha avec 24,1%, du chef du parti Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, 14,5%, et du chef du Parti démocrate Abhisit Vejjajiva, 11,7%.En ce qui concerne le parti pour lequel les sondés veulent obtenir le plus grand nombre de voix et former le noyau du prochain gouvernement, le Pheu Thai est arrivé en tête avec 31,8% des intentions de vote, suivi du parti Palang Pracharath avec 19,9%, du Parti démocrate avec 17% et du parti Future Forward avec 15,6%.Les élections générales en Thaïlande auront lieu le 24 février 2019 et le résultat sera publié deux mois plus tard. Le nouveau Parlement entrera en fonction le 8 mai 2019 et fixera la date de l’élection du président du Sénat et de la Chambre des représentants, ainsi que du nouveau Premier ministre. –VNA