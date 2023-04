Bangkok, 13 avril (VNA) - Un incendie de forêt sur la montagne Khao Tabaek dans la province thaïlandaise de Nakhon Nayok, qui a commencé le 10 avril, s'est propagé à une zone frontalière du parc national de Khao Yai, a déclaré le chef du parc Chaiya Huayhongthong.



Selon lui, un total de 200 rangers ont été déployés pour combattre l'incendie et un hélicoptère pour transporter de l'eau, mais le feu n'est pas encore maîtrisé, car la zone est escarpée et difficile d'accès.



Pendant ce temps, davantage de points chauds ont été détectés dans la région Nord, selon un rapport de l'Agence de développement de la géo-informatique et des technologies spatiales (Gistda).



Le 11 avril, le satellite Suomi NPP a détecté 1.956 points chauds dans le pays. Environ 930 ont été trouvés dans des réserves forestières. Chiang Mai a enregistré le nombre le plus élevé 382, suivi de Chiang Rai (216) et Nan (197).- VNA

