Hanoï, 7 avril (VNA) - Les agences gouvernementales de Chiang Mai en Thaïlande ont reçu l'ordre de laisser le personnel travailler à domicile pour protéger leur santé alors que les niveaux de smog PM2,5 ont atteint des niveaux presque sans précédent.

La pollution atmosphérique enveloppe Chiang Mai, dans le Nord de la Thaïlande, le 10 mars 2023. Photo : AFP

Les résidents locaux ont été invités à limiter les sorties à l'extérieur au milieu de niveaux dangereux de pollution de l'air.Le 7 avril au matin, le site Web de surveillance de l'air IQAir a classé Chiang Mai comme la grande ville la plus ternie au monde, devant les points chauds réguliers tels que Delhi et Lahore en Inde.Selon IQAir, les niveaux des particules PM2,5 les plus dangereuses - si minuscules qu'elles peuvent pénétrer dans le sang - étaient plus de 66 fois supérieurs à la directive annuelle de l'Organisation mondiale de la santé.Cette ville touristique a été enveloppée par la fumée des incendies de forêt et des brûlis agricoles saisonniers ces dernières semaines.Selon le ministère thaïlandais de la Santé, près de 2 millions de personnes en Thaïlande ont été hospitalisées pour des maladies respiratoires liées à la pollution de l'air jusqu'à présent cette année.En février, le gouvernement thaïlandais a conseillé aux gens de porter des masques lorsqu'ils sortent et d'envisager de travailler à domicile pour éviter la pollution par les poussières fines PM2,5. - VNA