Photo d'archives: AFP/VNA



Bangkok (VNA) - Les cas de COVID-19 en Thaïlande ont augmenté après le Nouvel An, les hospitalisations ayant progressé de 7 % la semaine dernière, selon le professeur associé Thira Woratanarat, expert en médecine préventive et épidémiologie à la faculté de médecine de l’Université Chulalongkorn.



Toujours selon lui, le nombre de nouveaux cas quotidiens devrait rester entre 4.243 et 5.893 cette semaine.



Thira Woratanarat prévoit également que le nombre de cas continuerait d'augmenter au cours des 4 à 6 prochaines semaines et que la meilleure mesure de prévention est de suivre strictement les instructions de santé publique.-VNA