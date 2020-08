A la cérémonie d'ouverture de la ligne Bangkok - Khon Kaen de Thai Vietjet. Photo: https://www.vietjetair.com/

Bangkok (VNA) - Thai Vietjet, une joint-venture entre la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet et la compagnie aérienne thaïlandaise Kan Air, a inauguré samedi 1er août une ligne directe reliant l'aéroport de Suvarnabhumi, le plus grand aéroport de Bangkok, à Khon Kaen, centre commercial et politique la région Nord-est de la Thaïlande.



Pour célébrer l’ouverture de cette nouvelle ligne, Thai Vietjet a offert à tous les passagers du vol VZ210 une surprise mémorable en présentant un spectacle de la chanteuse thaïlandaise ''Ying Lee'' dans le ciel avec une équipe composée de danseurs et du personnel de cabine.



A cette occasion, la compagnie aérienne a également lancé une méga promotion, avec seulement 5 bahts l'aller simple (environ 0,16 dollar) pour une réservation réalisée du 1er au 5 août 2020 sur le site internet www.vietjetair.com ou l'application mobile Vietjet Air. Les billets de promotion spéciale sont appliqués pour tous les vols intérieurs en Thaïlande de Thai Vietjet du 1er août au 30 septembre 2020. -VNA