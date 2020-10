Thai Vietjet effectue le 6 octobre son premier vol reliant Bangkok et Ubon Ratchathani. Photo: Vietjet Air

Bangkok (VNA) - Thai Vietjet, une filiale de la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air, a effectué le 6 octobre son premier vol reliant Bangkok (aéroport de Suvarnabhumi) et Ubon Ratchathani, l'une des quatre grandes villes d'Isan, une région du nord-est de la Thaïlande.

Le vol inaugural VZ220 a atterri en toute sécurité avec le water salute et l'accueil chaleureux de Sarit Witoon, gouverneur de la province d'Ubon Ratchathani, de Sathirawat Ponnark, vice-président des opérations et directeur exécutif de Thai Vietjet, et des représentants de l'aéroport international d'Ubon Ratchathani et du bureau de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) à la province d'Ubon Ratchathani.

Ce nouveau service intérieur de Thai Vietjet propose un vol aller-retour quotidien à partir du 6 octobre avec une durée de vol d'environ 1 heure 10 minutes. Il s'agit de la troisième route de la compagnie aérienne reliant la capitale Bangkok aux principales destinations de la région du nord-est, notamment Ubon Ratchathani, Khon Kaen et Udon Thani, contribuant à la promotion de l'économie, du tourisme et du commerce aux niveaux régional et national.

Célébrant le 9e service intérieur de la compagnie aérienne décollant de Bangkok et le 11e route aérienne à travers la Thaïlande, Thai Vietjet propose un programme de promotion spéciale avec des tickets à partir de zéro baht (taxes et frais non inclus) qui sont valables sur les vols intérieurs de Thai Vietjet en Thaïlande de Bangkok (aéroport de Suvarnabhumi) à Ubon Ratchathani, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, Udon Thani, Hat Yai, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani (vols exploités à partir du 4 novembre), de Chiang Rai à Phuket et à Hat Yai (vols exploités à partir du 1er novembre).

Accueil des passagers à bord du vol inaugural VZ220. Photo: Vietjet Air

Les billets sont disponibles sur tous les canaux de distribution, applicables à la réservation dans les heures d'or de 12h00 à 14h00 du 6 au 10 octobre 2020. Les billets de promotion spéciale sont appliqués pour tous les vols du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 (hors jours fériés).

Pour assurer la santé de la communauté et prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19, Vietjet effectue des contrôles de santé pour les passagers et le personnel de bord avant chaque vol, en prenant note que tous les passagers respectent la réglementation sur la déclaration médicale obligatoire et portent des masques lors de l'enregistrement et les itinéraires de vol... Tous les vols de Vietjet sont conformes aux normes de sécurité les plus élevées de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que de l'Association du transport aérien international (IATA) afin d’assurer la santé des passagers, de l'équipage et de la communauté.

Vietjet est membre à part entière de l’IATA et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.

Cette année, Vietjet se concentrera sur la mise en œuvre de solutions d'optimisation des coûts telles que la promotion de son service de fret, l'achat d'avions, la diversification des solutions de crédit et l'expansion des opérations au sol en libre-service. La compagnie visera également le transport aérien, son cœur de métier, pour atteindre les objectifs financiers déjà fixés.

Thai Vietjet coopère actuellement avec Vietjet pour étendre son réseau de vols et offrir plus d'opportunités aux voyageurs du monde entier de découvrir la Thaïlande et de nombreux autres pays. La compagnie aérienne exploite désormais 13 routes intérieures en Thaïlande et huit routes reliant la Thaïlande et le Vietnam, telles que Bangkok à Da Lat/Da Nang, et d'autres routes internationales reliant la Thaïlande et la Chine. -VNA