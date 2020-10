S’adressant à l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial Duong Van Luong a informé les participants des caractéristiques géographiques, du développement socio-économique, du potentiel et des atouts de Thai Nguyen pour le développement agricole.Il a exprimé l’espoir que l’atelier permettrait aux entreprises locales, aux agriculteurs et aux coopératives de production agricole d’être introduits et soutenus dans la mise en œuvre de modèles agricoles fermés pour les agriculteurs grâce au modèle d’ingénierie de haute technologie d’Israël.Les activités de coopération entre les partenaires de Thai Nguyen et d'Israël constitueront une base importante pour la localité vietnamienne, l'ambassade et les partenaires israéliens afin de construire des relations de coopération à long terme au cours de la période à venir, a-t-il déclaré.L'ambassadeur israélien Nadav Eshcar a hautement apprécié la récente coopération entre les deux pays en général et entre Thai Nguyen et Israël en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation et du commerce, espérant que la collaboration entre les deux parties sera encore renforcée à l'avenir, en particulier dans l'agriculture de haute technologie.Israël est prêt à soutenir Thai Nguyen dans l'introduction de technologies nouvelles et modernes aux agriculteurs locaux, a-t-il affirmé.Au cours des cinq dernières années, Thai Nguyen a coopéré avec Israël dans le domaine de l'éducation, la formation et de la recherche. En particulier, depuis 2014, l'Université Thai Nguyen a envoyé près de 900 étudiants en Israël pour des stages dans l'agriculture de haute technologie.En 2020, l'Université d'agriculture et de foresterie de Thai Nguyen a reçu un système d'arrosage automatique et économique dans une maison en filet pour la culture intensive de légumes et de fleurs financé par le gouvernement israélien.Lors du séminaire, les entreprises agricoles israéliennes ont présenté des modèles agricoles de haute technologie tels que la serre à l'échelle familiale; le système d'irrigation pour maison de ferme et équipement pour transformer les déchets organiques en électricité.Auparavant, l'ambassadeur et les représentants de la province de Thai Nguyen ont coupé la bande inaugurale pour lancer le système d'arrosage automatique et économique dans une maison de filet à l'Université d'agriculture et de foresterie de Thai Nguyen. Ce projet a un budget total de plus de 20.000 dollars, dont la moitié est financée par le gouvernement israélien.-VNA