Thai Binh, 10 février (VNA) - La province de Thai Binh (Nord) est en tête du pays pour le nombre de vaccins contre le COVID-19 administrés pendant les vacances du Têt (Nouvel An lunaire) du 29 janvier au 6 février.

Photo d'illustration : VNA

Un total de 125.319 doses, y compris les premiers, deuxième, rappel et injections supplémentaires, ont été administrées à des personnes âgées de 12 ans et plus à Thai Binh pendant les neuf jours de vacances, a déclaré le directeur du Centre de contrôle des maladies (CDC) de Thai Binh, Nguyen Van Thom.



Le service provincial de la Santé avait travaillé jour et nuit pour préparer les installations et le personnel nécessaires au déploiement du vaccin avant et le début du plus grand festival de l'année. Plus de 300 sites de vaccination ont été mis en place dans les huit districts de la province.



Jusqu'à présent, Thai Binh a administré plus de 2,7 millions de vaccins contre le COVID-19 à des personnes âgées de 18 ans et plus et plus de 295.000 à des personnes âgées de 12 à 17 ans. Quelque 99,16 % de sa population âgée de 18 ans et plus, soit 1,2 million de personnes, sont désormais doublement vaccinés, tandis que le pourcentage de ceux âgés de 12 à 17 ans est de 97,24 %.



Environ 224.000 personnes ont reçu des doses supplémentaires et quelque 240.000 autres ont reçu des rappels. La province ne ménage aucun effort pour ralentir la propagation du COVID-19, car elle a signalé une augmentation du nombre de cas au cours des derniers jours après le Têt.



La province a détecté un record de 450 cas, dont 221 infections communautaires, le 9 février. Les cas devraient encore augmenter dans les temps à venir étant donné qu'un grand nombre de personnes sont retournées à Thai Binh pour une retrouveille familiale pendant le Têt et que les tests sont accélérés.



Le président du Comité populaire provincial a ordonné à toutes les unités locales de prendre au sérieux la lutte contre le COVID-19.



Selon le ministère de la Santé, pendant les vacances du Têt, première étape de la campagne de vaccination du printemps, 1,5 million de doses de vaccins COVID-19 avaient été inoculées, ce qui était assez faible par rapport aux vaccinations quotidiennes moyennes précédentes d'environ un million de doses.



À la fin du sixième jour de la nouvelle année lunaire (6 février), 182,5 millions de doses de vaccins avaient été administrées au Vietnam, un pays de 98 millions d'habitants, avec une couverture à deux doses dans la population âgée de 12 ans et plus atteignant 95,5%. 25% des adultes ont reçu des vaccins supplémentaires/de rappel.



Le gouvernement vise à conclure la vaccination de la deuxième dose pour les personnes âgées de 12 à 17 ans en février, et la fourniture de troisièmes injections pour tous les adultes (à l'exception des personnes contre-indiquées), ainsi que de procéder à l'administration de vaccins pour les enfants âgés de 5 ans à 11 ans.- VNA