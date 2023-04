Signature d'un protocole d'accord sur l'investissement lors de la conférence. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Une conférence sur la promotion de l’investissement dans la province de Thai Binh (Nord) s'est tenue le 19 avril à Séoul avec la participation d'environ 170 invités, dont des hommes d’affaires sud-coréens.



L'événement était présidé par le Comité populaire de la province de Thai Binh, en collaboration avec l'ambassade du Vietnam en République de Corée et le journal The Korea Herald.



Lors de la conférence, le président du Comité populaire provincial de Thai Binh, Nguyen Khac Than, a présenté les atouts, potentiels et avantages de sa localité, dont un accès facile à des aéroports et ports maritimes, une croissance économique de 9,52% en 2022 et 660 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE) l’année dernière.



Thai Binh accorde des privilèges pour attirer des investissements dans les domaines des industries de soutien, de l'électronique, de l'industrie manufacturière, du tourisme, de l'agriculture de haute technologie, de la pharmacie..., a-t-il déclaré, avant de s’engager à soutenir au mieux les investisseurs.



Le PDG du journal The Korea Herald, Choi Jin-young, a déclaré que Thai Binh disposait d'un climat d’affaires favorable, de riches ressources, d'un emplacement stratégique, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'infrastructures en développement. La localité sera une destination attrayante pour les entreprises sud-coréennes souhaitant se développer et faire des affaires au Vietnam.



A ce jour, Thai Binh a attiré 27 projets d'investisseurs sud-coréens avec un capital total enregistré de 148,72 millions de dollars.



Durant son séjour en République de Corée, la délégation de Thai Binh a travaillé avec des autorités des provinces de Gangwon et Gyeonggi, et rencontré de nombreux investisseurs sud-coréens...-VNA