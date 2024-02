La société thaïlandaise Thai Airways passe une commande de 45 avions Dreamliner. Photo : AFP/VNA

Hanoï, 21 février (VNA) - La société thaïlandaise Thai Airways a passé une commande de 45 avions Dreamliner, le premier contrat majeur annoncé par Boeing au salon aéronautique de Singapour 2024, a annoncé le constructeur aéronautique américain le 20 février."Thai Airways a choisi le 787-9 pour soutenir sa stratégie à long terme visant à renouveler et à étendre sa flotte avec des avions plus efficaces, ainsi qu'à ouvrir de nouvelles routes pour répondre à la forte demande de voyages aériens à travers l'Asie du Sud-Est", a déclaré Boeing dans un communiqué.Le directeur général de Thai Airways, Chai Eamsiri, a déclaré que les avions seront équipés des derniers moteurs économes en carburant pour aider le transporteur à réduire ses émissions de carbone.Boeing n’a pas révélé la valeur de l’accord. Aux prix catalogue, la commande peut atteindre 13,16 milliards de dollars, mais les clients bénéficient généralement d'une réduction lorsqu'ils commandent des avions en gros.La famille d'avions Dreamliner réduit la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 25 % par rapport aux avions qu'elle remplace, selon Boeing.- VNA