Quang Nam (VNA) – Stimuler la fabrication et l’exportation de pièces détachées automobiles, notamment ressorts à lames, constituent un objectif important de Thaco, un géant sur le marché automobile vietnamien.

Dans l'usine de ressorts à lames pour automobiles de Thaco. Photo: congthuong

En 2015, Thaco a coopéré avec le groupe sud-coréen Daewon spécialisé dans la fourniture de ressorts à lames pour automobiles, pour mettre en œuvre une usine de ces produits dans la zone industrielle Thaco Chu Lai à la province de Quang Nam (au Centre).D’une capacité annuelle de 12.000 tonnes, cette usine exporte vers la République de Corée, l’Australie, l’Allemagne, la Dominique. Rien qu’en 2019, elle a exporté plus de 2.200 tonnes de ressorts à lames, et 5.100 tonnes sont prévues cette année.Thaco et Daewon prévoit de bientôt créer un joint-venture de fabrication de ressorts à lames Thaco Daewon afin de devenir un grand centre de fabrication de ces produits a l’échelle de l’ASEAN et d’élargir leurs débouchés vers l’Europe et l’Amérique du Sud.En 2020, Thaco ambitionne d’exporter plus de 1.000 véhicules, notamment de tourisme, au Myanmar et en Thaïlande. En 2019, Elle a exporté pour 14,3 millions de dollars de pièces de rechange pour véhicules. Ce chiffre devrait s’élever à 21 millions de dollars en 2020.Actuellement, avec un taux de localisation des pièces détachées fabriquées dans le pays au moins 40%, les véhicules de Thaco Kia exportatés vers le marché aséanien bénéficient d’une exonération de droits de douane selon les engagements inscrits dans l’Accord de commerce de marchandises de l’ASEAN (ATIGA). – CPV/VNA