Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 200 entreprises spécialisées dans le secteur du textile – habillement venues de 15 pays et territoires se réunissent à Ho Chi Minh-Ville du 21 au 24 septembre dans le cadre de trois Salons internationaux inaugurés mercredi au Centre des foires et des expositions de Saigon (SECC).

Il s’agit du 20e salon international sur les machines, équipements et matériaux de l'industrie textile (VTG 2022), du salon international des matières premières et accessoires pour le textile-habillement (VitaTex) et du salon international de l'industrie chimique et de la teinture au Vietnam (DYECHEM).

Organisés par la société par actions de publicité et de foires commerciales (VINEXAD) en collaboration avec la Sarl des services commerciaux et de marketing Yokers, des associations des entreprises nationales et étrangères, ces salons visent d'apporter une chaîne d'approvisionnement spécialisée de textile-habillement sur le marché vietnamien.

Les exposants présentent des chaînes d'approvisionnement avancées, des technologies de pointe et des tendances de développement futures (des machines et équipements de production aux ventes de produits).

La communauté d'affaires et les visiteurs ont la possibilité d'accéder à des équipements automatiques et intelligents, aux matières textiles recyclées, à la technologie de teinture respectueuse de l'environnement...

Actuellement, le Vietnam se classe au 3e rang mondial en termes de valeur à l’export des produits textile-habillement. Au cours des huit premiers mois de l'année, cette filière a affiché une valeur à l’export de 30,2 milliards de dollars. -VNA