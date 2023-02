Photo : VNA

Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon l'Association du textile-habillement du Vietnam ( VITAS ), les entreprises textiles sont en train de recruter des travailleurs, qualifiés notamment.De nombreuses entreprises de ce secteur prévoient que le marché se redressera aux deuxième et troisième trimestres et que les commandes augmenteront à nouveau. Par conséquent, les entreprises ont besoin d'une main-d'œuvre stable et hautement qualifiée pour y répondre.Après le Têt, de nombreuses entreprises ont relancé la production pour répondre aux commandes et réaliser le plan fixé. Chez la Compagnie générale de confection 10, ses 12.000 employés ont immédiatement redémarré sa production afin de viser un chiffre d'affaires de 4.500 milliards de dongs.Pour l’heure, le siège de la Compagnie générale de confection 10 à Hanoï est en train de recruter entre 600 et 700 employés, prioritairement des travailleurs hautement qualifiés. Depuis le début de l'année, de nombreuses commandes sont signées, a fait savoir Than Duc Viet, directeur général de la compagnie.Selon Phi Ngoc Trinh, directeur général de la Compagnie de confection Ho Guom, en général, les commandes seront plus nombreuses à partir du deuxième trimestre de l’année. Ainsi, après le Têt, les entreprises ont tendance à continuer à recruter pour répondre aux prochaines commandes.Vu Duc Giang, président de la VITAS, a estimé que les raisons pour lesquelles les sociétés étaient motivées à venir investir au Vietnam résidaient dans les programmes nationaux de développement durable, de gouvernance numérique et d'économie circulaire.En plus, les accords commerciaux sont également la force motrice pour promouvoir le déplacement des investissements étrangers vers le Vietnam, aidant les entreprises à diversifier leurs marchés et leurs produits, selon la VITAS. De même, la filière textile nationale encourage la réduction des importations et l'augmentation de la localisation des matières premières dans le pays.Selon les statistiques de la VITAS, actuellement, le secteur du textile-habillement a atteint un taux de localisation d'environ 49%. Au cours de la période 2023-2025, ce taux devrait passer à 51-55%. Cette année, ce secteur vise 45-47 milliards de dollars d'exportations, a informé la VITAS.-VNA