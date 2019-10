Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé la proposition du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sur les vacances du prochain Têt traditionnel du Rat 2020.

Selon cette proposition, les cadres, les fonctionnaires, les employés du secteur public et les travailleurs dans les organes publics, les organisations politiques et socio-politiques auront sept jours de congé du 23 au 29 janvier 2020 pour célébrer l’arrivée du Nouvel An lunaire du Rat.

Le Têt traditionnel est la plus grande fête des Vietnamiens. C'est traditionnellement une occasion de réunir les membres de la famille. Tous les gens souhaitent retourner chez eux à l'occasion du Têt traditionnel. - VNA