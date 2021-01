Photo: daidoanket.vn

Hai Duong (VNA) - L’antenne du Front de la patrie de la province de Hai Duong a organisé dimanche 24 janvier le programme « Le printemps humanitaire 2021 ».

L’objectif était de venir en aide aux personnes déshérités et aux familles ayant servi la nation. Son vice-président Huynh Tân Duong a déclaré : «Depuis plusieurs années, nous menons des activités humanitaires à l’occasion du Nouvel an lunaire grâce à l’aide des donateurs et des entreprises. Nous poursuivrons notre mobilisation pour permettre à plus de foyers pauvres de bénéficier d’aides ».

39 milliards de dong ont été collectés dans le cadre de ce programme.-VOV/VNA